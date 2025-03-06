В России хотят ужесточить проверки водителей на алкоголь и наркотики

Процедура медосвидетельствования автомобилистов может измениться уже в 2025 году.

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Минздрав РФ разработал новые нормы медицинского освидетельствования водителей на алкоголь и наркотики. Предлагается ужесточить проверки автомобилистов, заподозренных в «пьяном» вождении, и расширить список запрещённых веществ, передаёт «Коммерсантъ».

Согласно поправкам, максимальный временной интервал между обязательными проверками на алкотестере, проводимыми инспектором ГАИ, будет увеличен с 20 до 25 минут. На сдачу анализа мочи должно быть отведено не более 60 минут — сейчас такого ограничения нет. При нарушении этого лимита водителю придётся сдать кровь на анализ.

В случае если автомобилист пострадал в ДТП, предлагается сразу проводить взятие пробы крови, минуя процедуру с алкометром. Кроме того, список наркотических веществ, на которые проверяется водитель, будет дополнен мефедроном.

«Проект приказа актуализирует вопросы проведения освидетельствования, что должно облегчить привлечение нарушителей к ответственности», — прокомментировали в Минздраве.

В четверг, 6 марта, завершится общественное обсуждение законопроекта, после чего Минздрав примет соответствующий приказ. Ожидается, что новые правила освидетельствования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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