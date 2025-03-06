В Госдуме предложили продлить льготное автокредитование до 2030 года

Действующая льготная госпрограмма на покупку автомобиля заканчивается в 2026 году.

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Программа льготного автокредитования в России может быть продлена. Соответствующее предложение направили премьер-министру Михаилу Мишустину депутаты от партии «Справедливая Россия - За правду», сообщает ТАСС.

Кабинету министров предложено продлить госпрограмму до 2030 года, сохранив текущие условия для заёмщиков. При этом авторы инициативы считают, что необходимо предоставить субсидию в 25% от цены автомобиля жителям новых регионов и районов Крайнего Севера.

Программа льготного автокредитования действует в России с 2015 года. Скидка в 20-25% доступна медработникам, военным, учителям, людям с ограниченными возможностями. Также господдержку при покупке автомобиля могут получить семьи с детьми, проживающие на Дальнем Востоке.

Депутаты предлагают включить в список льготных заёмщиков граждан с почётными званиями федерального уровня, как Заслуженный работник, Народный артист, Народный художник, и.т.д.

В 2024 году россияне купили по льготной программе 150 тысяч новых машин. На финансирование автокредитования из федерального бюджета в прошлом году выделили около 24 млрд рублей, в 2025-м объём господдержки составит 36 млрд рублей.

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