МВД России назвало условие возвращения штрафа за среднюю скорость

Ведомство принципиально не поддерживает предложение.

МВД России назвало условие возвращения штрафа за среднюю скорость
© Gerasimov174/iStock.com

Министерство внутренних дел России выступает против идеи о возвращении штрафа за превышение средней скорости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Накануне депутаты ЯНАО и Вологодской области, а также представители Минстранса РФ заявили о необходимости вернуть штраф, который был прописан в КоАП с 2014 по 2021 годы. Превышение скорости определялось по показателям с двух дорожных камер на небольшом расстоянии: если среднее значение превышало установленное ПДД ограничение, водитель автоматически получал штраф от 500 до 5000 рублей или лишался прав.

«МВД России готово изменить отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой «средней скорости» при условии, если у нас будет официально закреплён критерий «средней температуры по больнице», – сказала Волк информационному агентству ТАСС.

Вопрос о возвращении наказания за среднюю скорость поднимается в российском автомобильном сообществе не первый год. Весной 2024-го Госдума РФ даже рассмотрела соответствующий законопроект, отклонив предложение.

Верховный Суд лишил водителя прав, поверив на слово сотрудникам ГАИ

Автоновости
Ирина Волк
МВД России
ГИБДД
Госдума
Актуальные статьи по темамХочу автоЕсть автоХочу продать