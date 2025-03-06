МВД России назвало условие возвращения штрафа за среднюю скорость

Ведомство принципиально не поддерживает предложение.

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Министерство внутренних дел России выступает против идеи о возвращении штрафа за превышение средней скорости. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Накануне депутаты ЯНАО и Вологодской области, а также представители Минстранса РФ заявили о необходимости вернуть штраф, который был прописан в КоАП с 2014 по 2021 годы. Превышение скорости определялось по показателям с двух дорожных камер на небольшом расстоянии: если среднее значение превышало установленное ПДД ограничение, водитель автоматически получал штраф от 500 до 5000 рублей или лишался прав.

«МВД России готово изменить отношение к вопросу о введении ответственности за превышение так называемой «средней скорости» при условии, если у нас будет официально закреплён критерий «средней температуры по больнице», – сказала Волк информационному агентству ТАСС.

Вопрос о возвращении наказания за среднюю скорость поднимается в российском автомобильном сообществе не первый год. Весной 2024-го Госдума РФ даже рассмотрела соответствующий законопроект, отклонив предложение.

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