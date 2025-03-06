Поставки новых автомобилей в Россию сократились на 73%

Эксперты объяснили, почему резкое снижение импорта пойдёт на пользу российскому авторынку.

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Ввоз новых легковых автомобилей в Россию из-за рубежа в феврале упал на 73% в годовом выражении. Если 12 месяцев назад на отечественный рынок было завезено 60,8 тысяч иномарок, то теперь объём импорта составил всего 16,2 тысячи. Такие данные были приведены в ходе онлайн-презентации «Автостат. Оперативка».

Рухнули поставки легковушек из-за границы и в месячном срезе. В январе российский рынок пополнили около 32 тысячи иномарок. Так что даже в сравнении с предыдущим месяцем импорт сократился на 48,3%.

«Около 4 тысяч из этих машин (в феврале – прим. ред) были завезены по параллельному импорту. Т.е. реальные импортёры ввезли около 11,5 тысяч. Падение очень резкое — почти в четыре раза. Импорт просто приостановили, хотя ещё в январе везли», — прокомментировал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Резкое падение импорта новых легковых автомобилей связано со снижением потребительского спроса и затовариванием российских складов, на которых, по оценкам экспертов, скопилось машин на полгода вперёд.

«Ввоз достаточно серьёзно снизился. На мой взгляд, это хорошо. Вновь ввёзенные, импортированные машины не так сильно будут давить на стоки», — заключил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Ввоз иномарок с пробегом в России в феврале уменьшился на 20% — с 23,1 до 18,5 тысяч в годовом сравнении.

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