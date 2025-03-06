Nissan признал, что не выживет без вложений извне

Глава Nissan признал, что компания не выживет без сторонней помощи. Февральские переговоры о слиянии с Honda провалились — Nissan отказался превращаться в дочернюю компанию. Однако Nissan по-прежнему ищет пути выхода из тяжелого кризиса, и без инвестиций извне ему не справиться. По словам источников из Японии, это осознает и нынешний глава Nissan Макото Учида. Возможно, одним из шагов к спасению станет его отставка.

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По данным инсайдеров, Nissan рассматривает возможность инвестиций от «японского коллеги-автопроизводителя»: это может быть Honda либо Mitsubishi. Также на повестке остается сотрудничество с тайваньской Foxconn, известной как производитель iPhone, смартфонов Xiaomi и других гаджетов.

Honda, в свою очередь, тоже готова работать с Nissan. Но есть условие: Учида должен покинуть пост генерального директора, который он занимает с 2019 года.

Сам топ-менеджер отмечал, что не встанет на пути сделки, если акционеры решат отправить его в отставку. Изначально Учида был одним из сторонников сотрудничества, но его отношения с руководством Honda за последнее время сильно ухудшились.

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Сегодня, 6 марта, Nissan соберет комитет для обсуждения дальнейших действий. Пост Учиды, если его решат сместить, времени может занять нынешний финдиректор компании — Джереми Папин. Возможно, он возглавит новый раунд переговоров с Honda.