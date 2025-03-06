Уходит эпоха: Ford прекратит выпуск Focus в конце 2025 года

Один из лучших хэтчбеков за всю историю автомобилестроения будет снят с производства.

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Компания Ford окончательно снимет с производства автомобиль Focus, который выпускает больше четверти века. Последний экземпляр культовой модели сойдёт с конвейера в ноябре 2025 года, передаёт Motor1 со ссылкой на менеджера по коммуникациям «Голубого овала» в Европе Финна Томасена.

«К сожалению, планов по преемнику нет», — сообщил источник.

С прекращением производства Focus в истории Ford и всего мирового автомобилестроения закончится целая эпоха. Эта модель вышла рынок в 1998 году и за 27 лет разошлась тиражом около 15 млн экземпляров во всём мире. Focus сменил четыре поколения, получил множество престижных автомобильных наград и сейчас входит в топ-10 продаваемых легковых машин всех времён.

В США Ford Focus был снят с конвейера ещё в 2018 году, теперь эта участь постигнет и европейскую версию. Как рассказал в одном из интервью генеральный директор компании Джим Фарли, такие модели хоть и пользуются популярностью у клиентов, но не приносят концерну желаемого дохода. Поэтому Ford целесообразнее сосредоточиться на автомобилях более дорогого сегмента, как Mustang, Raptor и Bronco.

Focus станет далеко не первой популярной моделью Ford, прекратившей существование. В 2024 году с производства в Европе были сняты Fiesta и Mondeo.

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