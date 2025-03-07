Первый автомобиль УАЗ сошёл с конвейера завода на Кубе
Предприятие в Гаване будет выпускать две модели Ульяновского автозавода.
Российский автопроизводитель УАЗ готовится к полноценному запуску производства машин в Латинской Америке. Первый автомобиль, внедорожник «Патриот», уже сошёл с конвейера, передаёт газета «Известия».
Выпуск машин Ульяновского автозавода будет налажен на сборочном предприятии в Гаване, столице Кубы. Конвейер уже собран, сейчас проводится отладка оборудования. В рамках пусконаладочных работ и была выпущена первая машина.
«Полноценный запуск будет осуществлён в самое ближайшее время», — рассказал источник на предприятии.
Помимо «Патриота», на площадке в Гаване будет выпускаться «Пикап». Объём производства УАЗа на Кубе не раскрывается.
Ульяновский автозавод — не первое российское предприятие, которое вышло на рынок Латинской Америки. В конце прошлого года КамАЗ объявил о планах по запуску производства в Венесуэле, а «Москвич» анонсировал поставки автомобилей на Кубу.