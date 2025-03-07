Maserati передумала выпускать электрический суперкар MC20

Под угрозой оказались и другие «зелёные» проекты итальянской марки.

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Итальянский производитель роскошных автомобилей Maserati объявил об отмене планов по выпуску электрического суперкара MC20 Folgore. Проект признан нерентабельным и закрыт, сообщает Car and Driver.

Батарейный суперкар был анонсирован ещё в 2020 году, когда состоялась премьера бензиновой модификации MC20 Folgore. Предполагалось, что электромобиль будет оснащаться трёхмоторной силовой установкой мощностью 700 сил. Запуск серийного производства был запланирован на 2025-й.

«Мы изучили рынок дорогих спортивных автомобилей и пришли к выводу, что клиенты предпочитают машины с мощным двигателем внутреннего сгорания. Электромобили им пока не интересны», — объяснил представитель Maserati.

Впрочем, по версии AutoCar, причина не только в отсутствии потребительского спроса на премиальные электромобили. В начале марта стало известно, что материнский концерн Stellantis отказался инвестировать в Maserati дополнительные €1,5 млрд из-за слабых продаж бренда в 2024 году. Уже тогда автоэксперты спрогнозировали, что итальянской марке придётся свернуть разработку нескольких новых моделей.

Не исключено, что сокращение финансирования ударит и по другим электрическим проектам Maserati. В 2027 году итальянская компания планировала выпустить кроссовер E-UV BEV, а в 2028-м рассчитывала запустить в серийное производство седан Quattroporte BEV.

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