Новый кроссовер Huawei cобрал более 20 тысяч предзаказов за 6 часов

Рестайлинговый флагманский паркетник Aito M9 параллельно набрал практически вдвое меньше заявок.

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Гибридный кроссовер Aito M8 от Huawei и Seres продемонстрировал впечатляющий спрос после открытия предзаказов. Только за первый час от клиентов поступило 7,5 тысяч заявок, сообщает CarNewsChina.

По сведениям источников, за первые шесть часов на новинку бренда Aito оформили 21 тысячу предзаказов. Для сравнения, обновлённый флагманский паркетник Aito M9 за это же время набрал почти вдвое меньше заявок — 11 тысяч. Статистика внушительная, особенно учитывая минимальную стоимость в 368 000 юаней, что в переводе на рубли составляет 4,5 млн.

7-местный полноразмерный кроссовер Aito M8 имеет габариты 5190 x 1999 x 1795 мм при колёсной базе 3105 мм. Под капотом установлена 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка», работающая в связке с двумя электромоторами. Суммарная мощность гибридной установки — 533 л.с., запас хода достигает 1526 км.

Официальные продажи Aito M8 начнутся в апреле. Бензино-электрический кроссовер станет четвёртой моделью в гамме Seres и Huawei после внедорожников M5, M7 и M9.

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