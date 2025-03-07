Россиянки предпочитают покупать Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris

Эксперты СберАвто в преддверии 8 Марта проанализировали, какие марки и модели автомобилей российские женщины покупали чаще всего за последний год. В топ-5 попали две машины отечественного производства, все популярные авто — седаны.

Россиянки предпочитают покупать Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris
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Самые востребованным автобрендом среди женщин оказалась российская Lada, на долю которой приходится 15% от всех покупок. Следом расположились корейские Kia и Hyundai с результатом 12% и 10% соответственно. Дополнили первую пятёрку «японцы» Nissan (7%) и Toyota (6%).

«Для сравнения, мужчины также отдают предпочтение Lada, но их топ-5 включает Volkswagen и Skoda, которые не вошли в женский рейтинг предпочтений», — отметили в СберАвто.

Также согласно проведённому исследованию, мужчины в основном покупают кроссоверы, а представительницы прекрасного пола чаще всего выбирают седаны. В среднем женщины тратят на покупку авто 1,1 млн рублей.

Пять самых популярных у российских автолюбительниц машин

  1. Lada Granta — 935 тыс. рублей;
  2. Kia Rio — 1,05 млн рублей;
  3. Hyundai Solaris — 960 тыс. рублей;
  4. Lada Vesta — 1,18 млн рублей;
  5. Volkswagen Polo — 979 тыс. рублей.

В сегменте премиальных брендов наибольшим спросом пользуются BMW, Mercedes-Benz и Lexus. Среди китайских автомобилей женщины чаще выбирают Chery, Geely и Haval. Самыми популярными кроссоверами стали Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Renault Duster.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

От Audi до Toyota: женщины выбрали лучший автомобиль 2025 года

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