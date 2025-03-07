Замена Toyota Camry: в России представили бизнес-седан GAC Empow

170-сильный седан будет представлен в классической и спортивной версиях.

© GAC

В России в скором времени стартуют продажи нового бизнес-седана GAC. Линейка китайской марки на отечественном рынке пополнится моделью Empow, способной заменить популярную в нашей стране Toyota Camry. Пока раскрыты технические характеристики и комплектации новинки.

По длине новая четырёхдверка GAC совсем немного уступает японскому флагману Toyota Camry — 4,7 метра против 4,8 метров. То же самое касается и колёсной базы — 2736 мм против 2775 мм. Новинка также составит на нашем рынке конкуренцию Chery Arrizo 8, Changan Uni-V, Dongfeng Shine Max и корейской Hyundai Elantra, поставляемой по схеме параллельного импорта.

В Россию будет поставляться версия с бензиновым атмосферником мощностью 170 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. До 100 км/ч седан разгоняется за 6,9 секунды.

Автомобиль будет доступен в стандартном исполнении GS и спортивной версии GL. Вторая комплектация будет отличаться переработанными бамперами, задним диффузором и выхлопными патрубками. Мотор и трансмиссия останутся такими же, как и в классической версии, но получат спортивные настройки.

Стоимость и дата старта продаж GAC Empow пока не раскрыты. Ранее сообщалось, что седан поступит на российский рынок в течение первого квартала 2025 года.

10 самых дорогих китайских автомобилей на российском рынке в 2025 году