Назван самый дорогой серийный автомобиль в мире

Покупка этого автомобиля обойдётся минимум в $517,5 тысяч.

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Люксовый седан Rolls-Royce Phantom Extended является самым дорогим автомобилем в мире на сегодняшний день. Об этом сообщил портал HotCars, изучивший данные на официальных сайтах автопроизводителей и дилерских центров.

Минимальная стоимость удлинённой модификации Rolls-Royce Phantom составляет $597,7 тысяч или 53,5 млн рублей по текущему курсу. Это значительно дороже стандартной версии с ценником $517,5 тысяч (46,3 млн рублей).

Помимо длинного кузова и салона с пространством в стиле лимузина, Phantom Extended имеет ряд отличий от обычной модели. Отделка интерьера выполнена из кожи и дерева, причём по заказу салон может быть украшен эксклюзивной росписью. При покупке предлагается 16 вариантов оформления экстерьера. Можно скомпилировать собственный цвет при помощи базы данных, в которую включены 44 тысячи различных оттенков.

В передней части салона установлены два 10,2-дюймовых экрана — приборка и мультимедийная система. Также на заднем ряду имеются два тачскрина для управления аудиосистемой и навигационной системой автомобиля.

Оснащён Phantom Extended бензиновым 6,7-литровым мотором V12 с двойным турбонагнетателем, выдающим 571 л.с. и 900 Н·м. Несмотря на внушительные размеры 5762 x 2018 x 1646 мм и массу 2625 кг, седан развивает скорость с 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды.

Впрочем, до абсолютного рекордсмена стоимости Rolls-Royce Phantom Extended далеко. Самой дорогой машиной в истории мирового автомобилестроения является спорткар Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска. В 2022 году двухместное купе ушло с молотка за сумму $145 млн, что в переводе на рубли равно 13 млрд.

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