Zeekr представил флагманский внедорожник 9X Grand с запасом хода 1000 км

Примерная стоимость машины — 12 млн рублей.

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Китайский премиальный автобренд Zeekr, входящий в концерн Geely, раскрыл подробности о своём новом флагманском кроссовере 9X Grand и показал первые изображения новинки. Прежде эту машину видели только в камуфляжном окрасе на дорожных испытаниях.

Внедорожник получил полуэлектрическую силовую установку под названием Super Hybrid System, объединяющую режимы BEV (только на электричестве), PHEV (подключаемый гибрид) и EREV (на электричестве с увеличенным запасом хода). Дальнобойность 9X Grand составляет 1000 км.

Длина кроссовера около 5,2 метров, салон рассчитан на пять мест. По силуэту автомобиль похож на британский Range Rover с плоской крышей и наклонными D-образными стойками. А передняя часть 9X Grand напоминает электрический минивэн Zeekr 009 — в частности, это касается «двухэтажной» передней оптики и «заглушки» на месте радиаторной решётки.

В продажу гибридный внедорожник поступит в третьем квартале 2025 года. Ориентировочная стоимость 9X Grand — 1 млн юаней или 12 млн рублей.

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