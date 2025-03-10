Volkswagen отзывает свыше 150 тысячи автомобилей из-за угрозы возгорания
Причина — ненадёжное крепление пластиковой крышки двигателя.
Американское подразделение Volkswagen организовало масштабную отзывную кампанию. Обязательному визиту в дилерский центр подлежат две популярные модели кроссовера, следует из базы данных Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).
Дефект обнаружен на кроссоверах Atlas и Atlas Sport 2024 и 2025 годов выпуска. Причиной отзыва стало слабое крепление крышки двигателя. Специалисты установили, что пластиковая деталь может отсоединиться, соприкоснуться с горячими поверхностями мотора и вращающихся механизмов и загореться.
Всего под сервисную кампанию попали 177 тысяч автомобилей. В ходе проверки специалисты сервисных центров VW проверят крышку двигателя и при необходимости заменят крепление. Все работы будут проведены бесплатно.