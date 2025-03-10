Электромобиль Porsche Taycan Turbo GT установил рекорд на гоночной трассе Формулы-1

Ни одна другая серийная «электричка» не ездила так быстро по этому знаменитому треку.

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Электрический Porsche Taycan Turbo GT обновил рекорд очередной гоночной трассы в категории дорожных батарейных машин. На счету экстремальной версии суперкара уже есть лучшее время круга на немецком кольце Нордшляйфе, китайском треке в Шанхае и американской трассе Лагуна Сека. Теперь в этот список попал и бразильский Интерлагос.

4,3-километровая трасса в пригороде Сан-Паулу, неизменно принимающая гонки Формулы-1 с 1990 года, никогда не проходилась быстрее 1 минуты 49,8 секунды. Этот рекорд для электромобилей с 2022 года принадлежал стандартному Taycan Turbo S.

«Заряженный» Porsche Taycan Turbo GT превзошёл своего «родственника» на шесть секунд. Автомобиль под управлением бывшего пилота Ф-1 Фелипе Насра преодолел круг за 1.43,08.

Экстремальная версия Taycan Turbo GT оснащается двухмоторной силовой установкой с пиковой мощностью 1033 л.с. и тягой 1340 Н·м. До «сотни» суперкар разгоняется за 2,3 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

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