Уникальный Chevrolet Corvette 1957 года продали на аукционе за рекордную сумму

Этой машиной управлял пятикратный чемпион мира Формулы-1, легендарный Хуан Мануэль Фанхио.

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Гоночный прототип Chevrolet Corvette Super Sport, выпущенный 68 лет назад, ушёл с молотка по невиданной прежде стоимости. Единственный в своём роде экземпляр стал самым дорогим в истории «Корветом», проданным когда-либо на аукционах.

На аукционе RM Sotheby's в Майами за автомобиль заплатили $7,7 млн или 686 млн рублей по сегодняшнему курсу. Это в два раза больше предыдущего рекорда, принадлежавшего серийному суперкару Chevrolet Corvette Grand Sport, — $5,6 млн.

Спорткар Corvette Super Sport был построен в 1957 году. Проект курировал лично инженер Захарий (Зора) Аркус-Дантов, считающийся «отцом Корвета». В своей единственной гонке, марафоне «12 часов Себринга» в 1957-м, машина сошла уже на 23-м круге из-за поломки задней подвески, но до схода отметилась рекордом круга. Причём на том отрезке машину пилотировал сам Хуан Мануэль Фанхио, пятикратный чемпион мира Формулы-1.

Вплоть до 1999 года Corvette Super Sport оставался единственным в истории заводским «Корветом», участвовавшим в гонках, пока американская компания не построила трековый Chevrolet Corvette C5-R. С начала 60-х и до выхода на аукцион в начале 2025-го уникальная машина хранилась в музее автодрома Indianapolis Motor Speedway.

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