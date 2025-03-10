Состоялась премьера экономичного электромобиля Bestune Yueyi 03

Аэродинамичный паркетник отличается большой дальнобойностью.

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Через пару недель в продажу в Китае поступит новый кроссовер Bestune Yueyi 03. Стильный паркетник работает только на электричестве, но при этом проезжает свыше 500 км без подзарядки, сообщили в российском подразделении суббренда FAW.

Yueyi 03 относится к классу компактных кроссоверов. Длина автомобиля составляет 4450 мм, ширина 1860 мм, а колёсная база равна 2750 мм.

Одна из важнейших особенностей новинки — продвинутая аэродинамика с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,248 Cd. В сочетании с экономичным расходом электроэнергии 11,8 кВт·ч на 100 км эта высокая обтекаемость кузова обеспечивает высокий запас хода для среднестатистического электромобиля. На одном заряде паркетник проезжает 565 км. Плюс, пополнить запас тяговой батареи на дистанцию 120 км можно всего за 10 минут.

Что касается оснащения «ноль третьего», то, помимо целого ряда многочисленных цифровых помощников и ассистентов, бортовая система получила функцию голосового управления на базе нейросети DeepSeek. При помощи голосовой команды можно изменить настройки климатической установки или включить любимую музыку в мультимедийной системе.

Салон оборудован шестью подушками безопасности, а кузов на 75% состоит из высокопрочной стали. Кроме того, батарея имеет усиленную защиту от механического воздействия.

Предзаказ на Bestune Yueyi 03 на родине, в Китае, уже открыт. Старт официальных продаж запланирован на конец марта. «Вилка» стоимости электрического кроссовера — от 97 900 до 127 900 юаней, в переводе на рубли это 1,1–1,5 млн рублей.

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