Audi возобновит выпуск суперкара R8

Перезапуск производства спортивного купе запланирован на 2027 год.

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Немецкий концерн Audi вернёт с «пенсии» один из самых популярных суперкаров в своей истории — среднемоторный 2-местный R8. Культовая модель новой генерации может стать самой мощной и быстрой машиной в дорожной линейке «четырёх колец», пишет AutoCar.

По сведениям источников, технико-экономическое обоснование проект завершено и конструкторы в Ингольштадте уже приступили к работе. Новый R8 получит силовую установку, коробку передач и шасси от Lamborghini Temerario, однако будет отличаться внешне от своего «собрата» по Volkswagen.

Таким образом, можно утверждать, что возрождённый Audi R8 будет гибридным. Temerario оснащается бензино-электрической установкой, включающей в себя 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электродвигателя. Отдача этого агрегата составляет 907 л.с. Впрочем, в 2027 году планируется дебют нового поколения Temerario, поэтому не исключено, что мощность гибрида достигнет значения в 1000 сил.

Суперкар Audi R8 выпускался с 2007 по 2024 годы. Причиной прекращения выпуска стал слабый спрос. Последний, 45 949-й по счёту экземпляр сошёл с конвейера менее 12 месяцев назад — 26 марта прошлого года.

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