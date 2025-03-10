В России начались продажи обновлённого бестселлера Great Wall Poer

Минимальная стоимость грузовичка — 3,7 млн рублей.

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Самый популярный среди российских автолюбителей пикап Great Wall Poer получил рестайлинговую версию и поступил в продажу. Об этом в понедельник, 10 марта, объявила пресс-служба китайского концерна GWM.

Главное изменение в ходе рестайлинга затронуло моторную гамму: теперь доступна как дизельная, так и бензиновая версия, которой раньше в линейке не было. 2,0-литровый дизель мощностью 184 л.с. стыкуется с 9-ступенчатым «автоматом». 218-сильный бензиновый турбоагрегат работает в связке с 8-скоростной АКПП. Привод на обеих модификациях передаётся на все колеса.

В отличие от предыдущей версии, грузоподъёмность GWM Poer не ограничена заводом и достигает максимальные 975 кг. В салоне больших изменений не произошло, за исключением того, что поменялось расположение кнопок на селекторе коробки передачи и была улучшена мультимедийная система.

Автомобиль доступен в трёх комплектациях. Бензиновые Elite и Premium обойдутся минимум в 3 799 000 и 3 999 000 рублей соответственно. Дизель доступен только в топовом исполнении Premium по цене 4 099 000 рублей.

В 2024 году GWM Poer стал самым продаваемым пикапом в России. Китайский грузовичок разошёлся в количестве 4142 единиц.

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