Автозаводы в Калуге за один месяц превысили прошлогодний объём выпуска

В январе было выпущено свыше 20 тысяч машин.

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Бывшие предприятия Volkswagen и Peugeot-Citroen в Калуге только в январе собрали 21 тысячу автомобилей. Об этом рассказал заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

Для сравнения, за весь прошлый год заводы выпустили в 1,5 раза меньше машин. Обе площадки были перезапущены в середине 2024-го, и с конвейеров в общей сложности сошло 13 тысяч транспортных средств.

На бывшем заводе Volkswagen сейчас выпускаются такие автомобили Chery, как Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, и в ближайшее время также будет налажена сборка машин новой российской марки Tenet. Экс-площадка Peugeot-Citroen собирает Citroen C5 Aircross, Peugeot 4008 и Haval M6.

Согласно заявленному плану, по итогам 2025 года калужские автозаводы на двоих выпустят 135 тысяч машин. Производственная мощность бывшего предприятия Peugeot-Citroen — 125 тысяч единиц, экс-VW — 225 тысяч штук.

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