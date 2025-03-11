В Geely прокомментировали ситуацию с несработавшими подушками безопасности

Отечественное представительство бренда отреагировало на публикации в СМИ.

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Российский офис бренда Geely отреагировал на нашумевшую историю в СМИ про несоответствие кроссовера Monjaro стандартам безопасности. Поводом стало дорожно-транспортное происшествие с лосем в Подмосковье. Пресс-служба опубликовала официальный комментарий, в котором отметила, что ДТП обошлось без пострадавших в машине, а значит, системы защиты водителя и пассажиров сработали.

В понедельник, 10 марта, телеграм-канал Mash рассказал, что при аварии на автомобиле китайского бренда не раскрылись подушки безопасности. При том что, как утверждает источник, передняя часть машины получила значительные повреждения.

«Компания Geely внимательно ознакомилась с ситуацией, касающейся нераскрывшихся подушек безопасности в кроссовере Geely Monjaro. Каждое дорожно-транспортное происшествие уникально и требует детального изучения в частном порядке.

Уровень безопасности автомобилей Geely не только соответствует всем современным требованиям сертификации в России, но и превосходит их. Например, кузов за счет запрограммированной деформации элементов поглощает значительную часть кинетической энергии, а подушки раскрываются таким образом, чтобы не только защитить людей в машине, но и не навредить им. Насколько можно судить по скудной информации о данном столкновении автомобиля с лосем, водитель и пассажиры не получили очень серьезных травм и увечий, что говорит о том, что автомобиль хорошо справился с ситуацией.

Также важно отметить, что кроссовер, о котором идет речь, был приобретен путем параллельного импорта. Такие модели могут существенно отличаться от тех, что поставляются в Россию официальным путем. Geely Motors не может нести ответственность за их соответствие требованиям безопасности, действующим в РФ», — сказано в заявлении российского подразделения марки.

По сведениям источника, автомобиль Geely Monjaro был привезён в Россию из Киргизии.

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