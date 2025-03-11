В России рухнули продажи электромобилей

Аналитики не видят предпосылок к улучшению ситуации.

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Спрос на «чистые» электромобили в России в январе и феврале упал на 63%, и в следующие месяцы падение рынка, скорее всего, продолжится. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Согласно опубликованным данным, за первые два месяца текущего года россияне приобрели 1270 электромобилей. В январе и феврале 2024 года объём реализации был в три раза больше — 3390 единиц. И если тогда на «зелёные» машины пришлось 1,8% от общих продаж, то теперь — лишь 0,8%.

Эксперты и аналитики объяснили столь резкое падение спроса на батарейные машины сразу несколькими причинами. Среди них подорожание в среднем на 670 тысяч рублей на фоне новых ставок утильсбора, высокая стоимость кредитов и в целом слабый спрос на «электрички», которые по-прежнему остаются нишевым продуктом. Предпосылок к улучшению ситуации не видно, и по итогам 2025 года ожидается падение продаж на 30-40% в данном сегменте рынка.

За 12 месяцев 2024 года россияне купили 17 805 новых электромобилей, что на 26,4% больше относительно предыдущего года. Это стало новым рекордом для отечественного авторынка.

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