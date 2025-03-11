Штраф за непропуск скорой помощи хотят увеличить до 30 000 рублей

Срок лишения водительских прав тоже предложили ужесточить.

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Депутаты Государственной Думы предложили увеличить штрафы и расширить сроки лишения водительских прав за отказ уступить дорогу автомобилю скорой помощи с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, сообщает «Парламентская газета».

По действующим нормам КоАП, штраф за непропуск медработников на дороге составляет от 4500 до 7000 рублей. Кроме того, автомобилист может лишиться водительского удостоверения на срок от 3 до 12 месяцев. Предлагается повысить наказание до «вилки» 20 000 – 30 000 рублей и лишать прав на два года.

«Скорая помощь спешит на помощь к человеку, которому плохо и требуется срочное вмешательство. Это ненормальная ситуация, когда отдельные умники за рулем начинают ей препятствовать. Такое поведение противоправно и антиобщественно», — прокомментировал инициативу председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ожидается, что 11 марта законопроект о повышении штрафов за непропуск машины скорой помощи будет внесён на рассмотрение в Госдуму. Впрочем, автоэксперты сомневаются, что идея получит одобрение. По их мнению, нынешние меры и так достаточно жёсткие.

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