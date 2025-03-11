Стало известно имя нового главы Nissan

Этот специалист работает в компании с 2003 года.

© Nissan

Японская автомобильная компания Nissan Motor определилась с новым генеральным директором. С 1 апреля 2025 года проблемный концерн возглавит мексиканский менеджер Иван Эспиноса, сообщил Bloomberg.

46-летний специалист пришёл в компанию из Иокогамы ещё в 2003 году и в настоящее время занимает пост вице-президента по глобальной продуктовой стратегии. Во главе Nissan он заменит Макото Учиду, проработавшего на этой должности последние пять лет.

Совет директоров Nissan принял решение снять Учиду с поста президента на фоне провальных финансовых показателей. По предварительным данным, выручка концерна за 2024 год сократилась в три раза в сравнении с предыдущим отчётным периодом. Последней каплей для боссов стал срыв переговоров о слиянии с Honda — не в последнюю очередь это произошло из-за конфликта Учиды с коллегами из Токио.

Пока неизвестно, планирует ли новый президент Nissan возобновить переговоры с «хондовцами» или займётся поиском другого партнёра-инвестора, который помог бы компании выйти из кризиса.

В Японии подготовили план по партнёрству Nissan с Tesla