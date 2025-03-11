Ferrari ведёт переговоры с китайской Leapmotor

На этой неделе состоится очередной раунд обсуждений.

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Знаменитый производитель суперкаров, итальянская компания Ferrari присматривается к партнёрству с китайским предприятием Leapmotor. По сведениям Fast Technology, в ближайшие дни представители «Кавалино Рампанте» посетят штаб-квартиру «китайцев» в Ханчжоу.

«Мы обсуждаем сотрудничество в области аккумуляторных технологий», — подтвердил председатель и основатель Leapmotor Чжу Цзянмин в разговоре с журналистами.

В середине февраля исполнительный директор компании Ferrari Бенедетто Винья уже приезжал на переговоры с Leapmotor. Он провел закрытую встречу с Цзянмином и вместе с коллегой вышел к фотографам, собравшимся на входе в головной офис компании. Однако официальное заявление по итогам встречи сделано не было.

Возможное партнёрство итальянского и китайского автопроизводителей не станет большой неожиданностью. С мая 2024 года Leapmotor, основанная в 2015 году и являющаяся «пионером» в области электромобилей, на 20% принадлежит Stellantis Group, материнской компании Ferrari. Так что в определенной степени они являются родственными концернами.

Теоретически, партнёрство с Leapmotor открыло бы Ferrari доступ к китайским ноу-хау в области электромобилей. А «китайцы» получили бы выход на международные рынки, учитывая, что итальянская компания имеет около 200 дилерских центров в 60 странах мира.

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