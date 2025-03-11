АвтоВАЗ назвал стоимость создания семейного микроавтобуса

Серийное производство минивэна начнётся через два года.

© АВТОВАЗ

В 2027 году российский концерн АвтоВАЗ выпустит абсолютно новый семейный автомобиль на 5-7 мест. Общий объём вложений в проект микроавтобуса составит 21 млрд рублей, рассказал вице-президент предприятия Сергей Громак.

«Планируем выпуск в 2027 году. Большой проект, общий объём инвестиций 21 млрд рублей», — цитирует топ-менеджера газета «Известия».

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что производство нового автомобиля будет налажено на заводе в Тольятти. Премьера концепта минивэна ожидается в 2025 году.

На сегодняшний день в линейке АвтоВАЗа представлены автомобили в кузовах седан, хетчбэк, универсал. Есть также бортовой фургон на базе Lada Granta и грузопассажирский Largus, являющийся гибридом универсала и минивэна. Однако настоящего пассажирского вэна в гамме тольяттинского концерна пока нет.

Единственным микроавтобусом в истории АвтоВАЗа остаётся ВАЗ-2120 «Надежда». Этот семейный 7-местный автомобиль сходил с конвейера в конце 90-х и первой половине 2000-х.

10 фактов про АвтоВАЗ, о которых не знают посторонние