Jaguar Type 00 «засветился» на Неделе моды в Париже

На необычном автомобиле прокатились звёзды мирового кинематографа.

© Jaguar

Футуристический электрический концепт Jaguar Type 00 впервые предстал «вживую» перед публикой. Демозаезд машины с эффектным дизайном состоялся в рамках Недели моды в Париже, сообщила пресс-служба британского премиум-бренда.

Прежде «ноль-ноль» видели только на дорожных испытаниях в защитном окрасе, скрывающем детали экстерьера. На парижские улицы Jaguar Type 00 выехал в ярко-синей расцветке. И надо сказать, что внешне машина полностью соответствует рендерам, показанным в начале декабря прошлого года: те же угловатые формы кузова, очень длинный капот, тонкие как бритва фары, вертикальная решётка со сверхтонкими фонарями сзади.

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В Париже двухдверное купе развозило гостей Недели моды от гостиницы до торгово-выставочного комплекса «Карусель Лувра» и обратно. Среди пассажиров были американская актриса Зои Салдана, известная по фильму Джеймса Кэмерона «Аватар», и британский актёр Джейми Дорнан, сыгравший главную роль в «50 оттенков серого». Ещё одной звездой Голливуда, прокатившейся на Jaguar Type 00, стал ирландский актёр Барри Кеоган, сыгравший Джокера в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

В продажу Jaguar Type 00 поступит только в 2026 году. В отличие от концепта, товарный фастбэк будет четырёхдверным — без дверей-бабочек. Технические характеристики пока неофициальные: мощность «электрички» составит 1000 л.с. а запас хода будет достигать 700 км. Ориентировочная стоимость — $155 тысяч или 13,5 млн рублей.

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