Volkswagen сократит зарплату руководству

Немецкий автопроизводитель нашёл новый способ экономии денег.

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Автомобильный концерн Volkswagen продолжает политику жёсткой экономии. Вслед за историческим закрытием двух заводов в Германии и сокращением персонала будут урезаны зарплаты и премии руководителей высшего звена.

Согласно инсайдерской информации Handelsblatt, соответствующее решение было принято на заседании в прошлую пятницу, 7 марта. Основное сокращение коснётся девяти членов совета директоров компании. В 2025 и 2026 году их заработная плата и годовые бонусы суммарно уменьшатся на 11%, в 2027-м — на 8,5%, на 6,5% – в 2028-м и на 5,5% — в 2029-м.

«Эти меры позволят VW Group сэкономить около €15 млн», — сообщил источник.

Данных за прошлый год пока нет, но известно, что в 2023-м эти девять руководителей получили в общей сложности €40 млн. Почти четверть от этой суммы, €9,7 млн, заработал ​генеральный директор концерна Оливер Блюм, который также попал под меры экономии.

Ведущий немецкий автоконцерн вынужден экономить из-за высоких затрат на производство и снижения потребительского спроса на свои автомобили. Чистая прибыль VW за 2024-й упала на 30,6% и составила €12,4 млрд евро, хотя выручка от продаж выросла на 1% относительно предыдущего года — до €324,7 млрд.

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