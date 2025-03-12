Новый Tank 300 собрал почти 20 тысяч заказов за 24 часа

Ещё 10 тысяч заявок поступило на стадии предзаказов.

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Обновлённый рамный внедорожник Tank 300 пользуется большим спросом среди покупателей. За первые сутки после старта официальных продаж китайская новинка собрала два десятка тысяч заказов, рассказали в концерне Great Wall Motor.

Желающие купить «младший» внедорожник из премиальной линейки Tank подали 19 683 заявок. Это не считая стадии предзаказов, по ходу которой GWM получила около 10 000 обращений.

Официальные продажи Tank 300 образца 2025 года стартовали 10 марта. Полноприводный автомобиль доступен в трёх моторных версиях: бензиновый 2,0-литровый турбодвигатель на 227 сил, такой же ДВС в связке с подключаемым гибридом с отдачей 408 л.с. и турбодизель 2,4 на 186 «лошадки».

Именно дизельная модификация является одной из главных особенностей нового «трёхсотого», поскольку раньше в моторной гамме Tank 300 не было агрегата, работающего на дизтопливе. Остальные изменения в рамках модернизации коснулись салона, где появился более крупный экран медиасистемы, изменилось расположение кнопок на передней панели и селектора коробки передач, и.т.д.

Стоимость обновлённого Tank 300 — от 199 800 до 249 800 юаней, что в переводе на рубли составляет 2,3-2,9 млн.

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