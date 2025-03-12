Bentley показала эксклюзивный купе Batur с салоном из 18-каратного розового золота

Специальная версия получила золотую отделку салона.

© Bentley

Автопроизводитель роскошных машин Bentley представил лимитированное купе Mulliner Batur, выполненное по эксклюзивному заказу. Спецверсия получила название «Чёрная роза» и по желанию клиента украшена розовым золотом, из которого обычно делают кольца, цепочки и браслеты.

© Bentley

Плёнкой золотого оттенка Satin Rose Gold покрыты капот, решётка радиатора, воздухозаборники корпуса наружных зеркал и даже 22-дюймовые колёсные диски. Некоторые детали салона и вовсе выполнены из чистого розового золота 18-каратной пробы. Драгоценным металлом общим объёмом 210 грамм инкрустированы селектор коробки передач, детали рулевого колеса, дефлекторы вентиляции салона и элементы отделки интерьера.

«Все золотые детали Batur отмечены клеймом Ювелирного квартала Бирмингема, подтверждающим их подлинность», — рассказали в Bentley.

© Bentley

Также отделка салона выполнена из ценного и очень дорогого вида искусственной кожи Beluga и листового деревянного шпона чёрно-розового оттенка.

Всего будет выпущено 18 автомобилей Bentley Mulliner Batur. Все экземпляры были распроданы сразу после анонса в 2022 году. Минимальная стоимость купе — $2 млн или 173 млн рублей. Во сколько именно обошлась заказчику версия Black Rose, к сожалению, не сообщается.

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