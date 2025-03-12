Toyota раскрыла характеристики нового электрокроссовера bZ4X

Батарейный паркетник прибавил в мощности и запасе хода.

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Компания Toyota рассказала про обновления своего компактного электрического кроссовера bZ4X. Внутри и снаружи паркетник изменился по минимуму, но зато стал мощнее и дальнобойнее, следует из официального сообщения японского автогиганта.

Кроссовер bZ4X будет выпускаться с батареями ёмкостью 57,7 и 73,1 кВт·ч. Менее объёмный аккумулятор полагается передприводной версии со 165-сильным электромотором и запасом хода 445 км. Батарея большей ёмкости устанавливается на модель с силовой установкой 221 л.с. и в топовую комплектацию с полным приводом и двумя электромоторами с отдачей 338 сил. Запас хода 573 и 520 км соответственно.

Динамические характеристики bZ4X в самой мощной версии впечатляют. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,1 секунды, что для внедорожника достаточно неплохо.

Внешний вид батарейного паркетника почти не изменился, за исключением передней части, которая обрела более плавные аэродинамичные формы. Более заметные «обновки» произошли в салоне: цифровая приборная панель стала компактнее, а новый 14-дюймовый экран мультимедийной системы лишился отдельных кнопок управления климат-контролем.

Кроме того, «японец» обзавёлся зарядкой мощностью 22 кВт вместо 11 кВт на предыдущей модели. Скорость пополнения запаса электроэнергии с 10% до 80% — около 30 минут.

Новый Toyota bZ4X поступит в продажу в Европе во второй половине 2025 года. Стоимость будет объявлена ближе к выходу новинки на рынок. В Россию дореформенный японский электрокроссовер поставляется по схеме параллельного импорта.

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