Toyota рассекретила полностью электрический кросс-хэтчбек CH-R

От знакомой модели осталось только название.

© Toyota

Японский автогигант Toyota преподнес сюрприз, раскрыв полностью электрическую версию кросс-хэтчбека. Разработка этой модели держалась в секрете вплоть до официального анонса.

Батарейная модификация имеет мало общего с бензиновой и полуэлектрической версиями. Так, например, CH-R+ базируется на одной платформе e-TNGA 2.0 с другой своей «электричкой» bZ4X. При этом кросс-хэтч имеет более изящный и утонченный дизайн кузова, похожий больше на привычные версии CH-R, чем на угловатый bZ4X.

Электрокар оказался крупнее своих «собратьев» с ДВС и гибридной силовой установкой: длина составляет 4520 мм (+160 мм), ширина — 1870 мм (+75 мм), высота такая же — 1565 мм, а колёсная база равна 2750 мм (+110 мм). Благодаря большим габаритам салон стал просторнее: расстояние между передним и задним рядом сидений составляет достаточно приличные 90 см. Заметно вырос и объём багажника — 416 литров, что на 106 литров больше, чем в самой скромной бензиновой или гибридной модификациях.

© Toyota

Оснащается CH-R+ батареей на 57,7 кВт·ч и 77 кВт·ч. Запас хода в зависимости от модификации и привода варьируется в диапазоне от 455 до 600 км. Силовая установка доступна в версиях с отдачей 165, 224 и 338 л.с. В самой мощной комплектации автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды.

В продажу электрический кроссовер Toyota CH-R поступит в конце 2025 года. Стоимость пока не анонсирована.

Toyota раскрыла характеристики нового электрокроссовера bZ4X