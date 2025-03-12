Автомобили УАЗа на 96% состоят из российских комплектующих

Скоро на машинах УАЗ появятся блок управления двигателем и подушки безопасности отечественного производства.

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Автомобили Ульяновского автозавода на 96% состоят из российских агрегатов и комплектующих. Об этом сообщил генеральный директор отечественного предприятия Алексей Спирин.

По словам топ-менеджера, только за последние пару лет уровень локализации модельного ряда УАЗа вырос на 10%. Так, например, внедорожники, пикапы и коммерческие автомобили оснащаются коробкой передач и антиблокировочной системой российского производства. Причём большая часть компонентной базы выпускается непосредственно на площадке в Ульяновске.

«Если до 2022 года локализация наших моделей составляла примерно 80-85%, то сейчас уровень доходит до 95-96%», — рассказал глава УАЗа в беседе с «Известиями».

В течение 2025 года Ульяновский автозавод планирует наладить выпуск подушек безопасности. Также компания осваивает производство собственного блока управления двигателем, электропроводки, патрубков и даже крепёжных элементов.

Уровень роботизации на заводах АвтоВАЗа достиг 85%