Porsche всё-таки снимет с производства бензиновый Macan

Немецкий автопроизводитель допустил появление преемника популярного паркетника.

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Премиальный кроссовер Porsche Macan с классическим двигателем внутреннего сгорания уйдёт в историю в 2026 году. После нескольких месяцев раздумий немецкая компания приняла решение оставить в гамме только электрическую версию.

Ещё в июле прошлого года в штаб-квартире в Штутгарте объявили, что в 2026-м снимут с конвейера топливный Macan, так как платформа, на которой кроссовер выпускается с 2014 года, устарела и не соответствует правилам кибербезопасности. После того как в Европе в несколько раз рухнули продажи электромобилей, в Porsche допустили выпуск рестайлинговой топливной версии.

Теперь немецкий производитель подтвердил, что следующий год всё-таки станет последним для Porsche Macan с двигателем внутреннего сгорания. Альтернативы в виде гибрида тоже не будет.

«Ранее мы решили сосредоточиться на выпуске электрической модели и будем придерживаться этого решения дальше. После снятия бензиновой версии в линейке Macan останется только батарейная машина», — приводит Motor1 текст официального заявления Porsche.

В Штутгарте отметили, что если в обозримом будущем нужно будет скорректировать продуктовую линейку, то компания запустит отдельное, новое семейство бензиновых и полуэлектрических внедорожников. Предположительно, этот модельный ряд может появиться к 2030 году.

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