Трамп купил красный седан Tesla Model S и похвалил Cybertruck

Глава США сдержал обещание.

© The White House

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пополнил свою многочисленную коллекцию автомобилей. Глава США купил электрический седан Tesla Model S, сообщает NBС News

О намерении приобрести машину марки Tesla Трамп заявил ещё накануне. Таким образом он публично поддержал своего ближайшего советника Илона Маска и его компанию, акции которой за последние пару месяцев упали на 55%.

© The White House

Свой выбор глава США сделал на импровизированном шоу-руме Tesla рядом с Белым домом. На лужайке у Капитолия в Вашингтоне были выставлены все пять моделей Tesla, включая Cybertruck.

«Мне нравится вот эта, я хочу такой же цвет», — сказал Трамп, указав на красный Model S. Проводить тест-драйв президент США не стал, сказав, что прокатится как-нибудь потом.

Также Трамп похвалил Cybertruck за смелый и необычный дизайн. Он сказал, что футуристичный пикап понравился ему с первого взгляда.

Начальная стоимость Tesla Model S составляет $73 490 (6,3 млн рублей). Цена топовой полноприводной версии — $88 490 (7,6 млн рублей).

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