Мировые продажи электромобилей выросли на 50%

Темп глобальному рынку задаёт Китай.

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Продажи новых электромобилей в мире 20-й месяц подряд превысили отметку в 1 млн единиц. По итогам февраля объём глобального рынка «зелёных» машин составил 1,2 млн электромобилей, сообщило аналитическое агентство Rho Motion.

В сравнении с февралем прошлого года реализация «электричек» выросла в полтора раза, т.е. на 50%. Правда, в сравнении с январем продажи сократились на 3%.

Суммарно за два месяца в мире продано 2,4 млн электрокаров. 1,4 млн из них, больше половины, приходится на Китай. Следом идут страны Евросоюза и Великобритания, а также страны Северной Америки.

Продажи электромобилей в январе и феврале 2025 года

В мире: 2,4 млн, +30%;

Китай: 1,4 млн, +35%;

ЕС, Великобритания: 0,5 млн, +20%;

США и Канада: 0,3 млн, +20%;

Другие страны, включая Россию: 0,2 млн, +35%.

Ранее на этой неделе стало известно, что спрос на новые электромобили в России в январе-феврале упал на 63% в годовом выражении. Было продано всего 1270 машин против 3390 единиц в начале прошлого года.

В России рухнули продажи электромобилей