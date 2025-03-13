Правительство РФ не планирует запрещать продажу б/у машин без техосмотра

Минпромторг России и ФАС не в курсе законопроекта.

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Правительство России не участвует в создании проекта закона об обязательном техосмотре подержанных автомобилей. Если такая концепция и существует, то лишь в дилерских кругах, подчеркнули в Минпромторге РФ.

Накануне, 12 марта, в СМИ появилась информация о том, что рабочая группа в Минпромторге прорабатывает новый законопроект. Предлагается обязать автовладельцев проверять на СТО и у дилеров свои автомобили с пробегом перед продажей. Фактически продажа «бэушек» без техосмотра будет запрещена на законодательном уровне, если инициатива получит одобрение.

«Такая инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, конкретные механизмы на рассмотрение в Минпромторг не поступали», — прокомментировали в министерстве на запрос агенства «РИА Новости».

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тоже заявили, что не получали соответствующий законопроект.

Сейчас продать б/у автомобиль можно без диагностической карты технического осмотра. Однако покупатель не сможет управлять транспортным средством, как и заново поставить авто на учёт.

Как самостоятельно проверить двигатель подержанного автомобиля