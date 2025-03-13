Зелёный Bentley Turbo R из TopGear уйдёт с молотка

Этим автомобилем управлял Мэтт Леблан в четвёртом эпизоде ​​26-го сезона.

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Нечасто на аукционах выставляют памятные вещи с автомобильного шоу TopGear, не говоря уже о машинах, которые были задействованы в съёмках этой культовой программы. Один из таких редких лотов — зелёный седан Bentley Turbo R 1988 года выпуска.

Автомобиль, которым в четвёртом эпизоде ​​26-го сезона управлял американский актёр и на тот момент ведущий шоу, звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан, выставлен на торги Car & Classic. Причём, как говорится в описании, свои последние на данный момент километры Bentley Turbo R проехал как раз в TopGear. Заезд на британской гоночной трассе Сильверстоун состоялся в конце 2018 года.

Тем не менее машина на ходу. Под капотом установлена 6,7-литровая «турбовосьмёрка», выдающая около 300 л.с. Специально под выпуск TopGear седан был адаптирован, получив передний сплиттер и массивный задний диффузор, которые остались на месте. Единственный минус — из салона убрали пассажирские сиденья и даже сняли дверные карты, а с панели приборов удалили все лампочки.

Во сколько примерно обойдётся покупателю это в своём роде уникальная машина, не уточняется. Торги состоятся в пятницу, 13 марта.

Программа TopGear выпускалась с 2002 по 2022 годы. В ноябре 2023-го съёмки автомобильного шоу были приостановлены на неопределённый срок.

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