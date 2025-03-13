Опубликован список самых подешевевших электрокаров с пробегом

Подержанные электромобили за год подешевели на 15%

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Тренд на удешевление подержанных электрических машин на глобальном рынке продолжается из года в год. За минувшие 12 месяцев «электрички» с пробегом потеряли в цене 15,1%, подсчитало аналитическое агентство iSeeCars.

Аналитики онлайн-платформы изучили около 2 млн электрических «бэушек» возрастом от 1 до 5 лет, проданных в феврале 2024 и 2025 годов по всему миру. Средняя стоимость такой машины на вторичке сейчас составляет $32 198 (2,78 млн рублей). Для сравнения, год назад ценник был на уровне $37 907 (3,2 млн рублей).

Из марок сильнее остальных подешевели машины Tesla (-13,6%, стоимость $31,733 на данный момент), Maserati (-10,6%, $43,992) и Chrysler (-7,6%, $24,987). Среди моделей самой подешевевшей «бэушкой» стал Porsche Taycan, за год потерявший четверть от своей цены.

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Porsche Taycan — $73,976 (-26,5%); Tesla Model S — $49,366 (-16,2%); Tesla Model Y — $31,247 (-15,9%); Tesla Model 3 — $26,354 (-13,5%); Hyundai Kona Electric — $20,329 (-13,4%); Kia Niro EV — $21,758 (-12,3%); Tesla Model X — $55,585 (-8,8%); Nissan LEAF — $16,725 (-6,5%).

Примечательно, что стоимость подержанного электрокара почти сравнялась со средним ценником на бензиновый автомобиль. Классическая машина с ДВС на сегодняшний день стоит $31 281 (2,7 млн рублей).

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