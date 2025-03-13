В Porsche рассказали о будущем бензиновых Cayenne и Panamera

Производитель люксовых машин не спешит отказываться от топливных версий.

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Культовые автомобили Porsche, фастбэк Panamera и кроссовер Cayenne, до начала следующего десятилетия будут оснащаться классическим бензиновым двигателем. Об этом на встрече с прессой заявил глава немецкой компании Оливер Блюм.

Обе модели ещё в начале прошлого десятилетия обзавелись гибридными модификациями, однако речи о полном отказе от ДВС и переходе на электротягу не идёт.

«Будем выпускать эти версии до 2030 года включительно», — приводит слова Блюма портал Motor1.

Также на пресс-конференции глава Porsche признал, что их изначальная цель по электрификации 80% модельного ряда к концу 2020-х невыполнима. Лишь 12,7% от общего количества продаж концерна в прошлом году пришлось на «чистые» батарейные машины.

На сегодняшний день в модельном ряду Porsche представлено всего три автомобиля, работающие исключительно на электричестве: седан Taycan, кросс-универсал Taycan Cross Turismo и кроссовер Macan.

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