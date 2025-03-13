84 краш-теста: Lada Iskra превзошла российские требования безопасности

Новинка АвтоВАЗа продемонстрировала высокие показатели при испытаниях на прочность и безопасность.

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АвтоВАЗ завершил дорожные испытания и краш-тесты своей новой модели Lada Iskra. На тестах было задействовано 98 экземпляров в различных модификациях, сообщила пресс-служба российского автоконцерна.

В рамках дорожных тестов «Искра» проехала по асфальту и бездорожью в горных и северных регионах страны. Стендовые испытания в лабораториях АвтоВАЗа включали в себя обдувку в аэротрубе и прохождение тестов в аэроклиматической камере, имитирующей самые разные погодные условия. Ну и наконец, машину разбили в краш-тестах, проверив работоспособность активных и пассивных систем безопасности, прочность кузова и различных деталей и компонентов.

«Lada Iskra значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам – здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса», — говорится в сообщении пресс-службы АвтоВАЗа.

Запуск товарного производства Lada Iskra состоится 19 апреля, в день 55-летия с выпуска первых «Жигулей». Автомобиль будет выпускаться в кузовах седан, универсал и кросс-универсал и в модельном ряду «Лада» займёт место между бестселлером Granta и флагманом Vesta.

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