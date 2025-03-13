Новый китайский кроссовер 200 раз обогнул земной шар в ходе тестов

Полноразмерный паркетник Li Auto i8 проехал около 10 млн км за два года.

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Электрический внедорожник Li Auto i8 преодолел впечатляющие 8 млн километров на предсерийных испытаниях. Это эквивалентно 200 виткам вокруг Земли, рассказал CarNewChina со ссылкой на представителя китайского автопроизводителя.

За два года, в течение которых проводились тесты, прототипы Li Auto i8 посетили 300 китайских городов, проехали по пустыням, горам, болотам, снегу и льду. Инженеры Li Auto оценили 4000 вариантов адаптации к потребностям клиентов и изучили 1200 показателей шума, вибрации и жёсткости автомобиля.

«Li Auto i8 — один из первых китайских электромобилей с такой объёмной тестовой программой», — сообщил источник.

Технических подробностей о новом паркетнике пока не так много. Предполагается, что в движении автомобиль приводит двухмоторная силовая установка мощностью 544 л.с., запас хода достигает 575 км. Длина машины составляет 5080 мм, колёсная база — 3005 мм.

Старт продаж Li Auto i8 в Китае запланирован на июль текущего года. Ориентировочная цена электрокроссовера — от 340 000 до 400 000 юаней, что равно 3,5-4 млн рублей.

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