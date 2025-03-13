Skoda назвала дату премьеры концепт-кара электрической Octavia

Бестселлер чешской марки через несколько лет обзаведётся батарейной версией.

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Самый популярный автомобиль за всю историю 130-летнюю историю Skoda получит полностью электрическую версию. Премьера концепта батарейного Octavia состоится в сентябре 2025 года в рамках Мюнхенского автосалона, сообщает портал AutoCar.

Выпускаемый с 1996 года автомобиль в кузовах лифтбек и универсал ещё пять лет назад получил две гибридные версии — со стартер-генератором и полноценной подзаряжаемой системой. «Чистая» электрическая версия пока находится на стадии проектирования.

«Наберитесь терпения до сентября. На автосалоне в Мюнхене мы расскажем о новом дизайне Octavia и технологиях, которые применим в этом автомобиле. Нам будет очень интересно посмотреть, как отреагирует пресса, дилеры и потенциальные покупатели», — прокомментировал генеральный директор чешского бренда Клаус Зеллмер.

Пока известно только то, что Skoda передумала строить электрическую Octavia на архитектуре MEB Volkswagen Group и предпочла модульную платформу SSP, которая ещё находится в разработке и появится только в 2026 году. Вторая «тележка» обеспечит более эффективный расход электричества и быструю зарядку.

Старт серийного выпуска электрического Octavia запланирован на 2028 год, когда также на конвейер встанет родственный Volkswagen ID Golf на базе SSP. К тому времени Skoda рассчитывает запустить в продажу две другие «электрички»: субкомпактный паркетник Epiq и 7-местный кроссовер Vision 7S, который станет аналогом бензинового Kodiaq.

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