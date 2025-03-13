В Россию привезли экстремальный дорожный McLaren стоимостью 200 млн рублей

Редчайший суперкар, построенный в честь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Айртона Сенны, продаётся с пробегом чуть больше 100 км.

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Один из самых мощных и быстрых в мире дорожных автомобилей, суперкар McLaren Senna можно купить в России. Объявление о продаже наиболее экстремальной модели в линейке британской марки появилось на одном из отечественных классифайдов.

В Россию суперкар McLaren привезла одна из столичных компаний, специализирующаяся на импорте автомобилей из-за рубежа. Стоимость машины — 200 млн рублей. Это четыре люксовых Rolls-Royce Phantom или шесть маслкаров Ford Mustang GTD.

Оснащается заднеприводный McLaren Senna 800-сильным твин-турбо V8 в связке с 7-диапазонной роботизированной коробкой передач. Скорость до «сотни» авто развивает за 2,8 секунды и разгоняется до 335 км/ч. Расход топлива в городе составляет 23,6 литров на 100 км, 9,8 литров — на шоссе, 12,4 литра – в смешанном режиме езды.

Одна из главных особенностей суперкара — продвинутая аэродинамика. Карбоновый кузов оборудован передним спойлером, диффузором и большим задним антикрылом, создающим большую прижимную силу и высокое сцепление с асфальтом. Также управляемости и устойчивости машине добавляет активная подвеска, которая автоматически, в зависимости от условий на дороге и стиля езды, меняет дорожный просвет.

Всего было выпущено 500 экземпляров McLaren Senna, которые были проданы ещё до премьеры в 2017 году. Учитывая 2018 год выпуска, пробег автомобиля, выставленного на продажу в России, практически нулевой — всего 120 км.

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