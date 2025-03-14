Mercedes-Benz представил седан CLA с автопилотом

Новинка будет выпускаться в виде электромобиля и гибрида.

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Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz представил публике компактный седан Mercedes‑Benz CLA. Новинка стала первой моделью «трёхлучевой звезды», построенной на модульной платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), рассчитанной как на автомобили с ДВС, так и с электродвигателями.

Седан будет выпускаться в двух версиях — полностью электрической модификации и с 48-вольтовым мягким гибридом. Максимальная скорость обеих версий составляет 210 км/ч.

Батарейный CLA будет оснащён силовой установкой с отдачей 272 л.с. в 2WD варианте и с двумя электромоторами на 354 силы в полноприводном варианте. Запас хода составит 792 и 771 км соответственно.

Бензино-электрическая модель тоже получит два варианта: ДВС на 1,5 или 2,0 литра в связке с электрическим мотором на 27 л.с. Мощность гибридной модификации в зависимости от комплектации составит 136, 163 и 190 л.с. За переключение передач отвечает 8-диапазонный «робот».

Седан значительно вырос в размерах в сравнении с предыдущей моделью CLA. Длина — 4723 мм (+35 мм), ширина — 1855 мм (+25 мм), высота — 1468 мм (+29 мм). На 61 мм выросла и колесная база — до 2790 мм. И это не всё, так как в дальнейшем Mercedes-Benz выпустит удлинённую версию для китайского рынка.

В штатное оснащение CLA входят 10,25-дюймовая приборная панель и центральный мультимедийный экран на 14 дюймов, а также панорамная крыша. Предусмотрен однозонный климат-контроль, комплекс электронных ассистентов и центральная подушка безопасности. В расширенной комплектации, помимо проектора на лобовое стекло, пассажирского тачксрина и других удобств, имеется автопилот второго уровня. Система автономного вождения без участия водителя выстраивает маршрут, меняет полосы движения и объезжает препятствия на дороге

Старт продаж Mercedes-Benz CLA в Европе запланирован на июль текущего года. Первой на рынок выйдет электрическая модель, дебют гибрида ожидается в 2026 году. Стоимость седана будет названа ближе к появлению новинки в автосалонах.

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