Название электрокара Jaguar Type 00 хотят зарегистрировать в России

Британский офис подал заявку в Роспатент.

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Компания Jaguar Land Rover подала заявку на регистрацию своего нового торгового знака в России. Речь идёт о наименовании Jaguar Type 00, под которым с 2026 года будет выпускать футуристичный электрокар британского автопроизводителя.

На заявку в базе Роспатента первой обратила внимание газета «Известия». Документация подана 7 марта компанией «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» из британского Ковентри, где находится штаб-квартира Jaguar. Товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров: автомобили, игрушки, одежда, книги, даже парфюмерные и ювелирные изделия.

Премьера предсерийного прототипа Jaguar Type 00 состоялась в декабре прошлого года. Роскошный фастбэк имеет необычный угловатый дизайн, невероятно длинный капот и полностью лишён заднего стекла, а отделка салона частично выполнена из камня под названием травертин. На этой неделе предсерийная модель была замечена на парижских дорогах.

В 2022 году Jaguar Land Rover приостановила поставки своих автомобилей в Россию, а в октябре прошлого года продала все активы и покинула российский рынок. Представительство британской марки работало в нашей стране с 2008 года, занимаясь импортом машин из-за границы, их продажей и послепродажным обслуживанием.

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