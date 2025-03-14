В России впервые за 2,5 года упали продажи китайских автомобилей

Впервые с июля 2022 года реализация машин из Китая ушла в минус.

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Спрос на автомобили китайских марок впервые за последние 2,5 года пошёл на убыль. В январе и феврале продажи сократились суммарно на 17% относительно аналогичного периода годом ранее, следует из отчёта «Автостата».

За два первых месяца россияне купили 91 тысячу «китайцев». Для сравнения, в январе и феврале 2024 года было продано около 111 тысяч. Доля китайских иномарок в общем объёме продаж сократилась с 59,5% до 54,5%.

Таким образом, если судить по статистическим данным за последние несколько лет, впервые с июля 2022 года продажи китайских машин ушли в минус, тогда спрос упал с 9436 до 8616 штук. С тех пор объём реализации неизменно шёл в плюс в сравнении с предыдущим годом — будь то один месяц или два подряд.

Падение продаж китайских автомобилей связано с общим сокращением российского авторынка. За два месяца в России было продано 167 112 новых легковых машин, что на 9,3 % меньше января-февраля 2024 года.

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