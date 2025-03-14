Рассекречен запас хода электрокроссовера Xiaomi YU7

Китайский электромобиль превзошёл Tesla Model Y по паспортным данным.

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Электрический кроссовер Xiaomi YU7 в топовом варианте будет иметь запас хода до 770 км. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сертификационный документ новинки, опубликованный в открытой базе.

В младших комплектациях паркетник сможет проезжать от зарядки до зарядки 675 км и 760 км. Таким образом, новинка китайского технологического гиганта гарантированно превзойдёт своего прямого конкурента Tesla Model Y, который даже после модификации преодолевает максимум 719 км.

Xiami YU7 будет выпускаться как в полноприводном варианте, так и в версии с передачей крутящего момента на передние колеса. Мощность 4WD версии составит 681 л.с., 2WD — 315 сил.

Первый паркетник Xiaomi дебютирует летом 2025 года — в июне или июле. Ориентировочная стоимость YU7 равна $34,5 тысячи или 2,9 млн рублей по обменному курсу на сегодняшний день.

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