Генпрокуратура рассказала о нарушениях в работе пунктов техосмотра в России

Ведомство завершило проверку СТО в российских регионах.

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Генеральная прокуратура России впервые провела комплексную проверку работы автомобильных станций технического обслуживания (СТО) по всей стране. Выводы оказались неутешительными, сообщает газета «Коммерсантъ».

В ведомстве недовольны положением дел в отрасли и назвали неудовлетворительным уровень оказания услуг в пунктах техосмотра. В результате проверки, которая продолжалась несколько месяцев, были выявлены многочисленные нарушения, причём это касается не только графика выполняемых работ.

«Прокуратура обнаружила пункты ТО, где вообще не использовалось обязательное оборудование, в том числе приборы для изменения люфта в рулевом управлении, проверки света фар, тормозной системы», — сообщил источник.

В одной из станций техобслуживания не оказалось разделительных линий, обозначающих направление движения, что может привести к падению машины в смотровую яму. Зафиксирована и выдача диагностических карт техосмотра без проведения фактических проверок

По итогам проверки Генпрокуратора назвала уровень оказания услуг по ТО неудовлетворительным. О том, сколько суммарно проведено проверок, какое количество нарушений выявлено и какие последствия грозят нарушителям, в Генпрокуратуре не уточнили.

На сегодняшний день в России функционируют 3,88 тысячи автомобильных станций технического обслуживания. За прошлый год было проведено в общей сложности 5,6 млн техосмотров легковых автомобилей.

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