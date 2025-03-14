Шиномонтаж своими руками: эксперты Сберавто дали шесть советов

Какие риски существуют и что важно учесть, если вы решили самостоятельно поменять колёса на своём автомобиле.

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Тёплый весенне-летний период на дорогах вот-вот начнётся, а это значит, что очень скоро пора будет переходить с зимних шин на летние. Многие автомобилисты предпочитают менять резину самостоятельно, избегая визита к специалистам и очереди в шиномонтажу. Кажется, что достаточно «вооружиться» баллонным ключом, домкратом и приложить усилия. Но это не так.

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, как правильно и бережно менять шины.

Выберите ровную и твёрдую площадку — асфальтовую и бетонную. В противном случае машина может упасть с домкрата, а это чревато повреждениями подвески и кузова. Безопасно и корректно установите домкрат — в местах, указанных производителем на автомобиле. Во избежание скатывания подложите под колёса упоры; Болты надо ослабить ещё до поднятия машины на домкрате. Если крепежи прикипели, можно их смазать, но применять излишнее усилие при работе ключом не стоит. Это может привести к срыву резьбы, и вам придётся обращаться в сервис и даже вызывать эвакуатор. Перед монтажом важно осмотреть устанавливаемые покрышки: проверить глубину протектора, которая должна составлять не менее 3 мм, и убедиться, что нет грыж или микротрещин. После установки колеса болты закручивают крест-накрест, чтобы избежать перекоса; После замены колёс необходимо проверить давление в шинах и довести до рекомендованного производителем уровня.

Помните, что даже при наличии всех необходимых инструментов и навыков у автомобилиста самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям, как неправильная установка колеса на диск (в случае соответствующего монтажа) и отсутствие балансировки. Учитывайте все эти риски, если решили менять колёса самостоятельно.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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